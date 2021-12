“I veri trasformisti sono Di Cristina e il Pd”, Orlando: “Greco è sindaco grazie a loro”

Gela. “Il vero trasformismo è quello del Pd, che ha consentito al sindaco Lucio Greco di essere eletto”. Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando traccia un confine netto tra il gruppo che si rifà al governatore Nello Musumeci e l’amministrazione comunale. Il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina, ieri si è chiesto come mai Greco non abbia ancora aperto la propria giunta a DiventeràBellissima, Fratelli d’Italia e Lega, alleati di Musumeci a Palermo. “Il segretario del Pd Di Cristina, stratega perdente a casa sua, per occuparsi di politica, va a casa degli altri. Afferma innanzitutto una continuità politica tra il sindaco Lucio Greco e il presidente Musumeci, scovata come il coniglio dentro ad un cilindro. E’ paradossale che l’artefice dell’elezione di Lucio Greco, ora accampi una continuità con chi non ha neanche partecipato alla competizione elettorale. È notorio che DiventeràBellissima non ha mai aderito all’attuale maggioranza, senza mai professarsi di opposizione scegliendo di partecipare alla vita politica della città, criticando anche aspramente l’azione di governo del sindaco e delle sue giunte, delle quali il Pd ha fatto parte. Se Musumeci incontra Greco – dice Orlando – lo fa perchè è il presidente di tutti i sindaci siciliani, anche quelli del Pd. Dica Di Cristina se qualche sindaco del suo partito abbia avuto rifiutato un incontro con il presidente. Sul prospettato allargamento della giunta Greco a DiventeràBellissima, Fratelli d’Italia e Lega, Di Cristina si mostra docente, in città, della lezione trasformista che il suo partito ha messo in atto a livello nazionale. Sappiamo che dopo essere andato a letto con i cinquestelle, nello stesso talamo ha fatto entrare tutti gli altri partiti, escluso Fratelli d’Italia”. Orlando ribadisce che non ci sono mai state interlocuzioni con il sindaco e con l’amministrazione comunale e rilancia sui temi che i dem locali portano ad esempio di strategie regionali e locali perdenti.