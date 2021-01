Iaglietti ad “Un’Altra Gela”, Libera-mente: “Collaboreremo senza condizionamenti”

Gela. Non un divorzio politico traumatico, ma una collaborazione che proseguirà, tra i banchi di maggioranza. I consiglieri comunali di “Libera-mente” Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti chiariscono che il passaggio di Diego Iaglietti ad “Un’Altra Gela” non li prende alla sprovvista, anzi. Il neo esponente del gruppo consiliare del sindaco aveva già praticamente comunicato la sua scelta sia a Casciana che a Grisanti, con i quali lo scorso anno fondò “Libera-mente”. “Il gruppo nasce da una visione politica che ha l’ardire di portare all’interno dell’assise civica un modo diverso di fare politica. Agire attraverso il libero pensiero e operare attraverso una buona politica per la gente e con la gente. Si tratta di scegliere, operare, riflettere, decidere, costruire, quando è il caso obiettare, appunto liberamente. La mente è libera solo quando può esercitarsi senza condizionamenti. Un uomo che decide di fare politica – spiegano Casciana e Grisanti – di mettersi al servizio della collettività, deve mantenere quella libertà che gli consenta o dovrebbe consentirgli di adoperarsi per il territorio nel quale vive e opera. Su questi presupposti il gruppo continua ad operare, cercando di portare il proprio contributo al cambiamento di rotta che questa città merita. Iaglietti, seppur per brevissimo tempo, è stato un buon collaboratore con il quale abbiamo cercato di condividere un percorso, studiando gli atti, esprimendo idee, avanzando proposte, sempre nel rispetto e nell’interesse di chi ci ha dato la possibilità di rappresentarli”.