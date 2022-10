Iaglietti: “In Un’Altra Gela nessuna condivisione, Greco e Morselli hanno sostenuto FI”

Ma per il consigliere civico nel gruppo del sindaco ci sono evidenti contraddizioni politiche, dovute ad un sostanziale appoggio a Forza Italia. “Il vero motivo che mi ha portato a lasciare il gruppo è legato alla scelta unilaterale, da parte del capogruppo e del sindaco, di appoggiare per le elezioni regionali la lista di Forza Italia. Infatti, uno dei componenti si è anche candidato nella lista del partito e tutti i consiglieri di Un’Altra Gela, escluso me, hanno votato e fatto votare proprio Forza Italia. La mia elezione è stata all’interno di un movimento civico e il gruppo del sindaco mi era stato proposto come civico, ma ad oggi si è trasformato nel secondo gruppo di Forza Italia. Io sono stato eletto in una lista civica e mai tradirò gli elettori. Lo stesso vale per chi mi ha sostenuto e fa parte del gruppo civico che rappresento. Gli unici a cui dobbiamo rispetto per averci votato sono i nostri elettori – aggiunge Iaglietti – dal mio modesto punto di vista, risulto l’unico coerente. Faccia ammenda il capogruppo di Un’Altra Gela. Lui e solo lui ha deciso di abbandonare l’area civica, addirittura con dichiarazioni, mai condivise, nelle quali richiama la fine di quest’area politica”. Il consigliere è convinto invece che il gruppo fuori dai partiti sia la vera base politica della maggioranza. “Il documento firmato sabato da sei consiglieri di maggioranza su tredici, compreso me e tutti civici, dimostra che non solo il civismo non è finito, ma che rappresenta la maggioranza dei consiglieri nell’assise civica.

La rappresentazione dei fatti è un atto dovuto ai miei elettori, a loro e solo a loro. Auguro ai consiglieri Giuseppe Morselli e Marina Greco un buon lavoro”, conclude. L’ala civica non ci sta ad essere catalogata nelle “porte girevoli” post-elezioni e rilancia sul tavolo della maggioranza, mettendo in forte discussione le scelte politiche del sindaco e dei suoi fedelissimi.