ICARDI VOLA A PARIGI, DOPPIO COLPO ROMA CON KALINIC E MKHITARYAN

ROMA (ITALPRESS) – Mauro Icardi saluta Milano e vola a Parigi. L’ex capitano nerazzurro ha raggiunto la capitale francese, ha sostenuto le visite mediche ed è pronto a firmare il nuovo contratto con il Paris Saint-Germain. Nell’ultimo giorno del calciomercato estivo il Milan, invece, ha chiuso per l’arrivo di Rebic dall’Eintracht Francoforte in cambio di André Silva: la formula per entrambi è quella del prestito biennale. Doppia operazione in entrata per la Roma con Kalinic e Mkhitaryan, ufficiale anche la partenza in prestito di Schick verso il Lipsia. La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Han dal Cagliari, il Napoli ha accolto Llorente mentre la Fiorentina è stata l’assoluta protagonista delle ultime ore acquistando Pedro, Bobby Duncan (cugino di Gerrard) e Ghezzal. In casa Lazio Wallace ha salutato i biancocelesti e giocherà nel Braga, mentre è sfumato l’affare Pavlovic. L’Atalanta ha accolto Kjaer dopo la rescissione di Skrtel, la Sampdoria ha ufficializzato Rigoni e Seculin, il Cagliari ha ceduto all’estero Bradaric e Despodov, mentre al Torino, sulle tracce di Verdi in queste ultime ore, è arrivato il portiere Ujkani. Tra i tanti colpi dell’ultima giornata spiccano anche gli approdi di Matri e Romulo al Brescia, di Sala dalla Sampdoria alla Spal, di Babacar al Lecce e il ritorno di Okaka all’Udinese.

(ITALPRESS).