L’unico ortopedico è ad un corso obbligatorio, i pazienti restano in attesa

Gela. Oggi pomeriggio i dipendenti dell’ospedale “Vittorio Emanuele” si riuniranno in assemblea per affrontare le tante criticità della struttura di via Palazzi. E ad aggravare la situazione ci si mette anche la carenza di medici in Ortopedia. E’ notizia di questa mattina infatti che l’unico medico ortopedico disponibile ed in servizio abbia lasciato 6-7 pazienti in lista d’attesa ad attenderlo in reparto. E non per colpa del medico ma perché costretto a partecipare ad un corso di formazione obbligatorio.