Ideal basket guarda ai giovani, si parte però senza un parquet di gioco

Gela. Ha avuto inizio ieri la stagione 2024-25 della formazione senior e dei settori giovanili appartenenti all’Ideal Basket. Consolidata, anche per quest’anno, la collaborazione con il Canguro di Croci la Cognata e Patrick Giarrizzo, che vedrà una formazione under 17 unica, sia per quanto riguarda le ragazze che per quanto riguarda i ragazzi. A breve, inizieranno a sudare anche i gruppi under 14 e under 13.