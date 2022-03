“Ieri la maggioranza non c’era”, Sincero: “E’ emergenza, ci sono partiti sempre assenti”

Gela. “La votazione di ieri sul piano della polizia municipale è sintomatica di un grosso problema della maggioranza. In aula, semplicemente, non c’era”. Forse per la prima volta, in maniera così aperta, è il capogruppo dei civici di “Una Buona Idea”, Davide Sincero, a fare un bilancio “emergenziale” dello stato di salute dei pro-Greco. Ieri sera, per il voto finale sull’atto presentato dall’assessore Giuseppe Licata, c’erano solo cinque consiglieri di maggioranza. Il piano è passato, seppur in seconda convocazione, solo per la presenza di consiglieri di opposizione e del gruppo misto, che non sono comunque intenzionati a fare da stampella politica ad una maggioranza, più che monca. “Mi fa piacere che il sindaco voglia valutare la situazione complessiva della coalizione – spiega ancora Sincero – però, se la convocherà, non potrà essere una riunione fine a sé stessa. Bisognerà che tutti gli alleati si impegnino a dare continuità al progetto, anzitutto con la presenza in consiglio comunale”. L’avvocato Greco, anche ieri in giunta, ha confermato l’intenzione di mettere intorno ad un tavolo tutti gli alleati. I civici, la scorsa settimana, hanno confermato il loro supporto al progetto politico e amministrativo dell’avvocato Greco. Ieri, però, i numeri erano al minimo e la maggioranza rischia sistematicamente di cadere, ad ogni prova d’aula. Del resto, era già successo per il consolidato 2020. “L’ho già detto e lo ripeto – continua Sincero – dobbiamo capire chi siamo. Deve emergere se c’è la volontà, da parte di tutti, di proseguire con il progetto politico del sindaco. Non è possibile che ci siano partiti, rappresentati in giunta, che sistematicamente sono assenti in aula, quando si tratta di votare gli atti. Il sindaco ha dato rappresentatività in giunta a tutti gli alleati. Però, c’è chi sta in giunta ma poi non è presente nelle votazioni. Viene da pensare, inoltre, che ci siano assessori non rappresentati in consiglio. A questo punto, se non si farà chiarezza, ognuno potrà decidere di avere le mani libere e agire di conseguenza”.