Luigi Morinello e i suoi amici donano oltre 2000 euro attraverso le dirette facebook

“E’ vero – ammette Peppe Domicoli – è nato tutto per gioco. Abbiamo scherzato sulle visualizzazioni, taggando tanti nostri amici, arrivando a quasi 1000 utenti contemporaneamente. A quel punto abbiamo pensato: perché non sfruttare questo evento per aiutare gli altri? Ed eccoci qua”.

Ieri, alla presenza del vice sindaco Terenziano Di Stefano e del presidente della CdCV Gero Bongiorno, il furgone è arrivato in via Ossidiana. La ditta Chimica Arcobaleno di Marika Salerno ha donato all’ospedale di Gela un quantitativo di prodotti per l’igiene e la sanificazione.