Il 14-16 luglio la tappa catanese di Sm Expo, la mostra di auto e moto

PALERMO (ITALPRESS) – Si aprirà venerdì 14 con la cerimonia di inaugurazione fissata per le ore 10 la rassegna SM EXPO nello spazio antistante “Le Ciminiere” (Piazza Rocco Chinnici/Viale Africa) e che resterà aperta sino alla notte di domenica 16. Gli spettatori (ingresso libero) potranno ammirare da vicino alcune delle ultime novità di auto e moto. Fra queste tre anteprime assolute nazionali per il pubblico: le inedite Fiat Topolino e 600 (esposte dalla Concessionaria Nuova Sport Car insieme all’Abarth elettrica, all’Alfa Romeo Tonale ed alle novità di Jeep Avenger e Grand Cherokee) e la nuova generazione della Hyundai Kona presentata dalla Concessionaria Intermotors. Dacia, insieme alla Concessionaria Autovia, attirerà l’attenzione con la versione Extreme UP TCe 100 GPL ECO-G della Sandero Stepway, Virauto e Ford esporranno l’elettrica Mustang Mach E. Maserati porterà la “Grecale”, mentre Nissan e la concessionaria Comer Sud saranno presenti con la Qashqai e-Power. Infine, Peugeot Motorcycle posizionerà l’XP400 e il Tweet FL.Il “village” di Sicilia Motori allestito nello spazio antistante “Le Ciminiere” verrà animato anche dai raduni e dalle parate dei Club di Marca. Fra questi Abarth, Alfa Romeo e Maserati, oltre ad una speciale presenza di Ferrari ed alcune auto da competizione in rappresentanza delle scuderie automobilistiche di Catania e provincia. I visitatori avranno libero accesso a tutte le ore del giorno e della notte. Dalle 19, il Village si trasformerà in un’area di svago con musica lounge (dalle 19) e disco (dalle 22) con nel mezzo l’esibizione dei cabarettisti (uno per ogni giornata dalle 21 alle 22). Venerdì 14 inizierà Gino Astorina, sabato 15 sarà la volta di Carmelo Caccamo con il suo personaggio della “Signora Santina”, domenica 16 chiuderà la rassegna l’allegria di Massimo Spata. L’ingresso è libero e non necessità di biglietti e/o inviti. Media partner di SMExpo sono l’agenzia di stampa Italpress ed il quotidiano “La Sicilia”.

– foto: ufficio stampa Sicilia Motori –

(ITALPRESS).