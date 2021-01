Il 2021 si apre con Leonardo Bentivegna, è il primo nato dell’anno

La mamma, la trentunenne Concetta Stefania Trespoli, non era ricoverata al “Vittorio Emanuele” e si è presentata in reparto per un parto spontaneo. Il papà è il trentatreenne Alessandro Bentivegna. E’ stata subito presa in carico dai sanitari del reparto di ostetricia e ginecologia, guidato da Anna Maria Raiti. Leonardo è il secondogenito. La sorellina Alessandra di due anni lo aspetta a casa. Medici e operatori, tra la fine del 2020 e le prime ore del 2021, hanno svolto un’intesa attività, a supporto di diverse partorienti.