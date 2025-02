Il 22 febbraio la premiazione del concorso per celebrare il decennale della scomparsa di Rocco Sauna

Gela. Sono complessivamente 54 gli studenti di Gela che si sono messi in gioco con creatività e impegno, affrontando temi di grande attualità come l’ambiente e l’uso intelligente degli spazi urbani, nell’ambito del concorso indetto per celebrare il decennale della scomparsa di Rocco Sauna.

La giuria, a lavoro per scegliere i 4 vincitori che riceveranno complessivamente un premio in denaro dal valore di 1.500,00 euro, è presieduta da Orazio Samparisi e composta da Grazia Arena, docente di Geografia presso l’Università di Catania; Rita Calò, avvocato; Andrea Cassisi, giornalista; Maria Lina La China, dottore in Urbanistica e Pianificazione territoriale e dirigente scolastico del comprensivo “San Francesco-Capuana” e Saverio Scicolone, docente e architetto. La cerimonia si terrà sabato 22 febbraio, alle ore 18, presso l’Hotel Villa Peretti. All’evento parteciperà Maurizio Carta, ordinario di Urbanistica e Pianificazione territoriale all’Università di Palermo e attuale assessore alla rigenerazione urbana, allo sviluppo urbanistico della città policentrica e alla mobilità sostenibile del comune di Palermo.