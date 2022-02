Il 23 febbraio è il “Rotary Day”, raduno dei soci in municipio

Oggi circa 1.200.000 sono i soci nei numerosi clubs diffusi in tutto il mondo e che operano all’insegna del motto” servire al di sopra di ogni interesse personale”. Per celebrare questa ricorrenza in tutto il mondo, oltre alle numerose iniziative per servire la società, viene esposta la bandiera rotariana a palazzo di città. A Gela oltre all’esposizione della bandiera ed al raduno dei soci in piazza municipio per rendere onore alla stessa, una delegazione sarà ricevuta dal Sindaco per una breve cerimonia.