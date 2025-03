Il Bayern vince anche a Leverkusen, ai quarti contro l’Inter

LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nessun ribaltone alla BayArena. Il Bayern Monaco, forte del 3-0 dell’andata, vince con merito per 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen conquistando l’accesso ai quarti di finale dove affronterà l’Inter. Sono Kane e Davies a mettere il sigillo sul risultato grazie ai gol realizzati nella ripresa. La prima chance arriva al quarto d’ora ed è per gli ospiti. Kane recupera un pallone, avanza e va al tiro dal limite, ma Hradecky salva in tuffo. Un minuto più tardi è Olise a provarci con un sinistro a giro, ma la sfera esce alla destra del palo. Il primo sussulto dei rossoneri arriva al 44′, quando Schick manda sull’esterno della rete un colpo di testa in seguito a un corner battuto dalla sinistra. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Al 4′ della ripresa, Olise ha una buona occasione sul destro da dentro l’area ma un difensore rimpalla la sua conclusione e la palla finisce sul fondo. La squadra allenata da Kompany sblocca il risultato al 7′. Kimmich calcia una punizione dalla tre-quarti, Schick liscia l’intervento in difesa e Kane ne approfitta da due passi per l’1-0 che mette definitivamente in ghiaccio il passaggio del turno. I bavaresi dominano e all’11’ ci vuole il piede di Hradecky per fermare un mancino ravvicinato di Coman. La prima vera parata di Urbig, oggi tra i pali al posto dell’infortunato Neuer, arriva al 20′ quando Frimpong ci prova con il sinistro sul primo palo, ma il portiere respinge in corner. L’estremo difensore si ripete un minuto più tardi, quando riesce a trattenere sulla linea un’incornata ravvicinata di Schick. Il raddoppio ospite arriva al 26′. Gnabry recupera palla e pesca Kane, il quale dalla destra serve un assist al bacio al centro dell’area per Davies, che insacca di prima intenzione per il 2-0. Al 36′ è Musiala a sfiorare il tris, centrando in pieno il palo con il destro dopo un bell’assist dalla destra di Gnabry. Il talento della nazionale tedesca è sfortunato e al 41′ coglie un altro legno in campo aperto con il destro, al termine di una rapida ripartenza. In pieno recupero c’è ancora il tempo per assistere a una parata di Urbig su un potente destro da fuori di Palacios. Il risultato non cambierà più. Il Bayern può così festeggiare l’accesso ai quarti di finale, dove incontrerà l’Inter ad aprile.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS)