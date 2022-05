Il Belvedere apre ad insediamenti commerciali, Morselli: “Presto un piano di alienazione”

“Adesso è solo un belvedere – aggiunge l’assessore Romina Morselli – Spero possa prendere vita attraverso iniziative, in maniera di attrarre turismo e l’interesse dei cittadini dei paesi limitrofi”.

Intanto, la nuova sede stradale caratterizzata dalla messa in opera di pavimentazione in pietra di Custonaci ha imposto la decisione di rendere pedonabile viale Mediterraneo, escludendo l’uso carrabile.

Per l’assessore Morselli “il nuovo Belvedere – spiega – rappresenta solo l’inizio che proseguirà col decreto di finanziamento del secondo stralcio del progetto “Una via, tre piazze “. Questo è stato possibile grazie alla grande attenzione da parte dell’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone. Adoro il centro storico – conclude l’assessore Morselli – Da qui si parte per rendere appetibile tutta la città. Le interlocuzioni fattive hanno permesso di ottenere il finanziamento anche del progetto Una via, tre piazze. Non era semplice. Mi dispiace che siamo al rush finale del governo regionale”.