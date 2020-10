Il bene sociale come priorità, la Meic Services diventa “Società benefit”

Gela. Destinare quote per il bene sociale, trasformando l’azienda secondo i criteri di sostenibilità d’impresa. Ed i benefici sono allargati non solo ai soci ma a tutti gli attori sociali della città. Con questo spirito la Meic Services Spa compie un altro passo in avanti significativo, trasformandosi in Società Benefit. La nuova forma giuridica, nata negli Stati Uniti, è stata introdotta in Italia dalla legge di Bilancio del 2016 L’obiettivo è favorire lo sviluppo di società che, oltre allo scopo di dividere utili, perseguano una o più finalità di beneficio comune ed operino in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, attività sportive, culturali, sociali, enti ed associazioni ed in generale verso altri stakeholders.

La gestione delle Società Benefit deve essere orientata a bilanciare gli interessi dei soci, con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Un censimento fatto a fine 2018, indicava in poco più di 500 le cosiddette B-corp Italiane Essere una società benefit, non può limitarsi ad una operazione di pura facciata o di markerting, perché l’impegno a destinare quote per il bene sociale è preciso e sono previste sanzioni significative per chi non rispetti le disposizioni del decreto legislativo del 2 agosto 2007, n°145, in materia di pubblicità ingannevole e delle disposizioni del codice del consumo.

Meic Services ha fatto una scelta sostanziale e volontaria, ed oltre a trasformarsi in società Benefit, presenta il primo bilancio sociale per l’esercizio 2018 e 2019 ed opera secondo i criteri della Sostenibilità d’impresa