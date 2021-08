Il bilancio della spedizione olimpica dell’Italia

L’atletica ci regala le gioie maggiori

Dall’atletica sono arrivate le soddisfazioni maggiori per i nostri colori. Sono ben cinque le medaglie d’oro conquistate dai nostri atleti. Cinque ori che ci fanno chiudere al secondo posto del medagliere dell’atletica alle spalle dei soliti Stati Uniti che, però, quest’anno tornano a casa senza vittorie maschili nelle prove di velocità. L’autentico protagonista di questa edizione dei Giochi Olimpici è stato infatti l’azzurro Marcell Jacobs, capace di migliorare per ben tre volte il proprio primato personale sui 100 metri e di aggiudicarsi la prova di velocità per eccellenza con un clamoroso 9’’80 che rappresenta il decimo miglior tempo mai corso sulla distanza. Jacobs è poi riuscito a bissare il successo anche nella 4×100, conquistando insieme a Tortu, Desalu e Patta l’oro olimpico con il tempo di 37’’50 che vale il sesto miglior tempo mai corso nella staffetta. Le gioie azzurre, però, non si sono fermate alle prove di velocità, ma sono giunte anche dalla marcia di 20 km e dal salto in alto. Dai 20 km di marcia sono giunti ben due ori, uno nella prova femminile con Antonella Palmisano e uno in quella maschile con Massimo Stano, entrambi non dati tra i favoriti della vigilia, ma entrambi autori di una prestazione destinata a restare nella storia dei Giochi. Il primo oro in ordine cronologico è stato invece quello di Gianmarco Tamberi che, dopo il terribile infortunio ai legamenti della caviglia destra che lo costrinse a saltare i Giochi Olimpici di Rio 2016 dove si presentava come l’uomo da battere, è riuscito nella straordinaria impresa di vincere la gara del salto in alto con la misura di 2,37 metri, in compagnia del suo amico Mutaz Essa Barshim.

Le medaglie giunte dalla sempre spettacolare vela, dal judo, dal karate, dalla boxe, dal nuoto con il solito straordinario Gregorio Paltrinieri, così come quelle giunte dal canottaggio e dal tiro con l’arco, ci raccontano di un movimento sportivo italiano che continua a essere tra i migliori al mondo. Resta però la convinzione che il record storico di medaglie, la settima posizione assoluta per numero di medaglie conquistate e il decimo posto nel medagliere ufficiale della competizione debbano rappresentare solo un punto di partenza e non un punto di arrivo.