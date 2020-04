“Il bisogno è adesso”, Fava (Pd): “Assegnare subito i buoni spesa a chi ne ha diritto”

Gela. “In una fase come questa non serve perdersi nella burocrazia, ma bisogna invece assicurare subito i contributi economici e i buoni spesa a chi ne ha veramente bisogno”. Il dirigente locale del Pd Giuseppe Fava si rivolge all’amministrazione comunale e ai funzionari del municipio, che in questo periodo si trovano a gestire i fondi stanziati dal governo nazionale e dalla Regione per la cosiddetta solidarietà alimentare, generata dall’allerta Covid. “Ci sono migliaia di famiglie in difficoltà – spiega l’ex presidente del consiglio comunale – il bisogno è adesso e per questa ragione non si possono attendere i tempi della burocrazia. In emergenza, si deve agire con strumenti straordinari”.