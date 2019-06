IL BRASILE SBATTE CONTRO VENEZUELA E VAR, VINCE IN RIMONTA IL PERÙ

SALVADOR (BRASILE) (ITALPRESS) – La Var e il Venezuela imbrigliano il Brasile. Deludente 0-0 per la Seleçao all’Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia nel secondo impegno del girone A di Coppa America. La Vinotinto soffoca i verdeoro del ct Tite, che partito col 4-2-3-1 passa poi al 4-1-4-1 ma senza riuscire a sfondare. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano sui piedi di Neres e Richarlison, un colpo di testa di Rondon poco lontano dal palo mette paura al Brasile, che col passare dei minuti inizia a perdere fin troppi palloni nella sua metà campo. I padroni di casa trovano il gol al 39′ con Firmino ma l’arbitro non convalida per un fallo, poi dopo l’intervallo ecco l’ingresso di Gabriel Jesus per Richarlison per provare a scuotere i verdeoro. Ma è negli ultimi venti metri che il Brasile si perde, fallendo sempre l’ultimo passaggio, e quando ci riesce ci si mette la Var: decisivo l’intervento della tecnologia per annullare il gol di Jesus a causa della posizione di fuorigioco di Firmino. Il Brasile si vede cancellare per offside anche un’altra rete nel finale (stavolta a firma di Coutinho) ed esce fra i fischi. “I tifosi vanno capiti, avrebbero voluto che trasformassimo le occasioni in gol, lo avrei voluto anche io”, commenta rammaricato Tite. Brasile ora a quota 4 punti in compagnia del Perù, che al Maracanà supera in rimonta la Bolivia per 3-1.

(ITALPRESS).