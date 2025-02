Il calcio, il fair play, lo stadio: gli studenti del Morselli concludono il progetto “Valori in rete”

Gela. Conoscere da vicino non solo i giocatori ma tutto quanto gira attorno ad una società di calcio, esaltando i valori dello sport e del rispetto reciproco. Si basa su queste basi il progetto “valori in rete” promosso dall’istituto tecnico tecnologico Morselli retto da Viviana Aldisio, che ha visto coinvolti gli studenti del primo anno ed il Gela Calcio. Un progetto di educazione civica che oggi ha avuto il clou in aula consiliare, dove gli studenti hanno incontrato il presidente del Consiglio Paola Giudice, la commissione consiliare Sport e l’assessore Peppe Di Cristina. Le docenti Loredana Zisa e Maria Grazia Vasta, referenti del progetto, hanno accompagnato gli studenti in questo lungo ed articolato percorso che culminerà in un contenuto multimediale.

Gli studenti hanno posto domande incalzanti ai due rappresentanti politici, puntando il dito soprattutto alla vetustà dello stadio. Non sono mancate le curiosità sulle attività ed i compiti dei consiglieri comunali.