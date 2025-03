Il calcio siciliano attraversa un momento difficile, Morgana: “Mai andare oltre le proprie possibilità”

“Quando ci si affida e quando si lascia il proprio destino in mano a persone che non hanno le carte in regola si finisce in questa maniera – ha dichiarato Morgana – io preferisco avere squadre in categorie superiori e gestite da società ben strutturate e affidabili. Io ho sempre fatto questa distinzione tra persone affidabili e persone non affidabili, e questo semplifica un po’ questo concetto. Ciascuno deve programmare il proprio futuro in relazione alle proprie forze senza fare mai il passo più lungo della gamba perché poi i risultati sono quelli che stiamo vedendo e danneggiano un po’ tutto il sistema”.

L’auspicio è di rivedere, dopo tanti anni, una squadra della nostra isola in Serie A. Il Palermo, che milita nel campionato cadetto ormai dal 2022, non compete nella massima divisione professionistica dalla stagione 2016-17, in cui si piazzò al diciannovesimo posto e retrocedette. Il Catania, oggi settima forza del girone C di Lega Pro, non disputa un campionato di Serie A dal lontano 2014. Nello stesso girone degli etnei sono presenti anche Trapani e Messina. I primi possono ancora sperare in un posto in zona playoff, distante appena tre lunghezze. I biancoscudati, invece, in seguito alla penalizzazione di quattro punti ufficializzata solo negli scorsi giorni, sono ad un passo dalla retrocessione in D.

“Palermo e Catania sono due bellissime società ma stanno vivendo due stagioni sfortunate – ha continuato il presidente della LND Sicilia – io penso che prima o poi questa sfortuna finirà e che riusciremo ad ottenere i risultati che attendiamo. La Sicilia ha bisogno di una squadra in Serie A”.