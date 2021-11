“Il campo di atletica è possibile”, nasce un comitato spontaneo

Gela. Un comitato spontaneo per arrivare alla realizzazione di un campo di atletica, in città. Ha fatto il suo esordio, questa mattina, prima della partenza della maratonina. Esponenti politici, atleti e appassionati, tutti insieme per perorare la causa di un campo di atletica. La commissione consiliare urbanistica, presieduta da Vincenzo Casciana, ha individuato due possibili aree, a Montelungo e alla “Cittadella”. I fondi previsti sono quelli di Eni. “Nel nostro territorio le infrastrutture sportive pubbliche non sono la realtà e ciò determina, come conseguenza diretta, l’allontanamento dalla cultura sportiva, anche in ragione del fatto che non tutti possono accedere ad impianti privati, laddove esistano. Conseguenza ulteriore è lo svolgimento della pratica sportiva in aree pubbliche non idonee che mettono l’atleta in una posizione di pericolo rispetto ad innumerevoli rischi. Vediamo tutti i giorni gente che va a correre o camminare nella zona di Macchitella, che porta sul lungomare, con un conseguente pericolo per l’incolumità fisica dello sportivo. Abbiamo assistito a vari incidenti – dice Casciana – dove c’è chi ha perso anche la vita. Abbiamo valutato il problema, per un paio di settimane, ma poi tutto è sempre ritornato nel silenzio, nell’attesa che qualcun altro si facesse male per riparlarne. Assume un’importanza non indifferente la realizzazione di una pista di atletica o di una struttura sportiva comunale che persegua le utilità sociali”.