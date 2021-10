Il capitano Ascia segna il gol partita ed il Gela FC vola in Promozione

Gela. Un gran gol del capitano Angelo Ascia consente al Gela FC di superare un ostico Sporting Eubea e consolidare la testa del girone D del torneo di Promozione. Partita con tanti ex in campo. Dal tecnico gelese Alessio Catania ai vari Grasso, Commendatore, Cunsolo, per finire a Wally Arafa. Gara molto equilibrata con uno Sporting Eubea solido soprattutto in difesa ma poco pungente in avanti. I gialloneri sembrano subire il gioco avversario ma creano gli unici pericoli nel primo tempo. Il primo squillo della partita arriva al 27’ con Scerra che scalda i guantoni di Mangione. Curioso episodio al 28’ Manuli e Mascali, compagni di squadra, litigano e vengono ammoniti. Al 33’ Giaquinta scappa sulla destra ma sul suo cross teso Scerra arriva con un attimo di ritardo. Il gol partita arriva al tramonto del primo tempo con il capitano Ascia che raccoglie una respinta corta di Mangione, beffato da un diagonale imprendibile.

Nella ripresa l’Eubea attacca con maggiore insistenza ma il Gela FC non corre grossi pericoli. Unico vero brivido all’8 quando Bonaccorsi gira di testa un pallone che costringe Pizzardi al colpo di reni strappa applausi. Al 17’ ci prova Marraffino da buona posizione ma l’esterno è sballato. E nel finale, al minuto 38’ , è l’ex Willy Arafa a segnare di testa ma il gol viene annullato per fuori gioco. E nel finale anche Messina fallisce dalla destra il gol sicurezza. Finisce 1-0 e va bene cosi.