Il Caso “Caltaqua”, dai dubbi sui depuratori ai flussi sospetti: l’inchiesta a doppio filo

I documenti contabili sequestrati rivelano flussi di denaro consistenti per servizi di consulenza, assistenza tecnica, progettazione, cessione di beni e distacco di personale. Spese considerate sproporzionate dagli inquirenti, che sospettano un drenaggio di risorse pubbliche a vantaggio della multinazionale spagnola.

Secondo l’ipotesi investigativa, Caltaqua sarebbe stata utilizzata da Aqualia come una sorta di “cassaforte” da cui attingere fondi, invece di investire nella gestione e manutenzione del servizio idrico.

La situazione di Caltanissetta non è un caso isolato. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha evidenziato una crisi diffusa nella depurazione delle acque in Sicilia.

Alcuni numeri allarmanti. Sono 463 impianti di trattamento delle acque reflue presenti sull’isola, ma il 17% è inattivo. In più, solo il 17,5% dei depuratori opera con autorizzazioni valide, mentre gli altri lavorano senza permessi o con licenze scadute. E per finire ci sono già in atto ben quattro procedure di infrazione europea pendenti contro l’Italia per violazioni sulle acque reflue.

Eppure, soldi ne sono arrivati. La Regione ha recentemente annunciato 21,5 milioni di euro di fondi PNRR destinati proprio ai depuratori della provincia di Caltanissetta. Cinque gli interventi previsti, ma il timore è che, ancora una volta, i fondi pubblici finiscano in un sistema di gestione poco trasparente, senza portare a un reale miglioramento del servizio.

L’inchiesta prosegue, e con essa i dubbi su un sistema che per anni ha ignorato ogni allarme, tra acque inquinate e soldi scomparsi.