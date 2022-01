Il colpo in un negozio di abbigliamento e i furti in abitazione, quattro a processo

Gela. I colpi che gli vengono contestati, risalgono ormai a quasi dieci anni fa. A processo, ne rispondono quattro giovani, che in passato sono stati coinvolti in altre indagini. Il dibattimento nei loro confronti è stato aperto. Secondo i pm della procura, Vittorio Graziano Comes e Antonino Raitano, colpirono in un negozio di abbigliamento, portando via merce per oltre mille euro. A Rosario Lignite, invece, viene contestato il furto in un’abitazione. Furono rubati anche monili d’oro. Carmelo Manuel Giorlando, invece, avrebbe tentato di entrare in un appartamento. Per gli inquirenti, si diede alla fuga, dopo essersi accorto dell’arrivo dei carabinieri.