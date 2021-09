Il coma e la paralisi alle gambe, Angelo Ferrara fonda il noleggio per disabili

La società benefit, ironia della sorte, è stata costituita lo scorso luglio e quasi tre anni esatti dal terribile incidente stradale in moto, avvenuto a Genova, sfociato per Angelo Ferrara in tre giorni di coma, la lesione del midollo spinale e la fredda diagnosi di soggetto paraplegico con invalidità accertata pari al cento per cento. Tra i soci fondatori che hanno sposato il progetto di Angelo Ferrara ci sono: Fabio Pompei (amministratore delegato), Vincenzo Di Biase (direttore generale), Simone Roccotiello e Massimiliano Allegrini.

“Risvegliatomi dal coma ho compreso subito la gravità di quanto accaduto – spiega Angelo Ferrara – Muovo le gambe senza riuscire a camminare autonomamente. Da qui nasce la mia idea di creare una piattaforma on line che consentirà a tutti i soggetti disabili e normodotati di condividere il loro mezzo – aggiunge – La società benefit, dal canto suo, realizzerà una sua flotta di auto dotate dei presidi indispensabili a convivere con la disabilità. La mia idea – sottolinea – si arricchisce di una community in scala nazionale dove sarà possibile condividere con un click tutti quei presidi necessari a normalizzare la vita di chi come me è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Non sarà più una utopia pensare di viaggiare in treno o in aereo e trovare a destinazione un veicolo dotato di tutti i dispositivi atti a migliorare la nostra mobilità. Grazie alla community saremo attori protagonisti con le migliori tariffe sul mercato”. La società benefit Private Rental ha aumentato presto il capitale sociale da 20 mila euro ad un milione di euro. E’ prevista anche una quota a valore nominale, da 300 mila euro, riservata al pubblico. “Primo obiettivo della Private rental – conclude Angelo Ferrara – sarà la trasformazione in società per azioni, così da consentire agli investitori una più agevole alienazione delle quote, per poi presentare istanza di quotazione sui mercati regolamentati”.