Il comandante della municipale Montana si candida a sindaco di Licata

Per ora, Montana non ha dato indicazioni su gruppi o partiti che intendono sostenerlo, ma ha solo fatto riferimento ad “un coro di adesioni da parte di persone di diverso colore politico, di diversa coloritura ideologica. Tutti tendenti a spingermi a candidarmi”. Negli ultimi mesi, il comandante, che ha più volte rivestito l’incarico di dirigente in municipio, aveva chiesto il nulla osta per un trasferimento in un altro ente, probabilmente il Libero Consorzio di Agrigento. Adesso, c’è l’ufficialità della candidatura.