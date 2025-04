Il comitato in città e le operazioni delle forze dell’ordine: Scuvera e Sallemi, “Stato c’è”

Gela. Il comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi ieri in municipio è un segnale ulteriore che viene letto favorevolmente dal deputato Ars FdI Salvatore Scuvera. “Lo Stato c’è, grazie a chi ogni giorno difende la sicurezza dei cittadini. Il tavolo sulla sicurezza che si è tenuto ieri in municipio è stato un momento importante di confronto, ma anche di consapevolezza. Il lavoro delle forze dell’ordine, della magistratura e del prefetto, sul nostro territorio, è costante, concreto e sta dando risultati visibili. Nell’ultima settimana abbiamo assistito a due operazioni significative: una condotta dai carabinieri, l’altra dalla polizia di Stato. Due azioni diverse, ma accomunate da uno stesso obiettivo: colpire la criminalità e proteggere la nostra comunità. A loro, e anche alla guardia di finanza che continua a svolgere un lavoro silenzioso ma fondamentale, va il nostro più sincero ringraziamento. La presenza dello Stato in città non è fatta solo di parole, ma di atti concreti. Chi indossa una divisa, chi lavora in procura o chi guida le istituzioni sul fronte della sicurezza lo dimostra ogni giorno, con impegno, sacrificio e coraggio. A loro va il nostro sostegno, la nostra fiducia e il nostro rispetto. Gela è una città che sta cambiando. Lo vediamo nei volti di tanti cittadini onesti che ogni giorno si rimboccano le maniche, nei giovani che vogliono costruirsi un futuro qui, nei segnali di rinascita che cominciano a emergere nonostante le difficoltà. È una città che ha sofferto, ma che non si arrende. Questo cambiamento può diventare sempre più forte se continuiamo a lavorare tutti insieme, ciascuno per la propria parte, nel segno della legalità e della giustizia. Non possiamo permettere che pochi vanifichino il lavoro di tanti. La strada è quella giusta. Continuiamo a percorrerla con determinazione e senza paura”, dice Scuvera.