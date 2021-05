Il contagio cala, 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore, Riesi diventa zona rossa

Gela. Dopo i giorni della grande paura ci sono quelli della speranza. Negli ultimi due giorni sono 22 i nuovi casi da Covid, 8 nelle ultime 24 ore. In provincia invece sono 66 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. Preoccupa ora Riesi, che da lunedì, e per dieci giorni, diventa zona rossa. Solo ieri ben 35 casi, che portano a 112 i casi in totale nella cittadina nissena.

Sono due le nuove “zone rosse” in Sicilia. L’aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Maniace, in provincia di Catania, e appunto a Riesi. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci – su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp – con un’ordinanza che avrà efficacia da lunedì 10 a mercoledì 19 maggio. Diventano, quindi, 24 le “zone rosse” nell’Isola.