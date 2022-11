Il coraggio di Giordano contro i clan, trent’anni fa l’omicidio: sarà commemorato

Alle 18, invece, i familiari e le autorità si recheranno in via Verga, nel punto dove i killer uccisero il commerciante, molto noto in città. Era diventato un esempio da seguire, contro le imposizioni mafiose. “Quella sera ha inevitabilmente segnato il corso della vita di una famiglia, ma, anche grazie alla presenza e al sostegno dello Stato, nelle sue diverse espressioni, la famiglia Giordano è rimasta a Gela per affermare un principio di sovranità della legalità e del diritto di esercitare liberamente la propria attività d’impresa. Con mille difficoltà e tante contraddizioni è stato avviato un percorso lento, ma efficace, che ha portato alla nascita di unmovimento di ferma opposizione al ricatto mafioso e a presidio di un territorio non facile, che nel corso di questi anni è divenuto rappresentativo per tutto il territorio nazionale di un modello da seguire”, si legge in una nota diffusa dai familiari.