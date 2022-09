Il crollo in un vecchio immobile, assolta proprietaria: era accusata di omissioni

Gela. Un vecchio rudere e il crollo di un’ala dell’immobile sono costati il processo alla proprietaria. La donna, una professionista, è stata assolta. La decisione l’ha emessa il giudice Antonio Fiorenza, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale. L’imputata, difesa dall’avvocato Angelo Cafa’, era accusata di aver omesso gli interventi per la messa in sicurezza. In realtà, la difesa ha invece spiegato che venne attuato ogni passaggio, anche amministrativo, per arrivare agli interventi. I ritardi degli enti preposti non hanno agevolato e così il crollo fu una delle conseguenze.