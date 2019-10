Il delicato tema delle fake news nel libro di Giuliana Sgrena

Gela. Sarà presentato sabato alle 10.15 presso l’aula magna Falcone Borsellino del Liceo delle Scienze Umane il nuovo libro della giornalista e scrittrice Giuliana Sgrena “Manifesto per la verità”. L’iniziativa è promossa dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Eschilo” e dall’associazione Arci “Le Nuvole” in collaborazione con la Libreria Orlando. Nel suo nuovo libro, Giuliana Sgrena affronta il tema delle fake news, selezionando una serie di fatti che riguardano in particolare le donne, i migranti e le guerre in atto in alcune aree del mondo e analizzandone le modalità ed i linguaggi con cui vengono presentati sui giornali, sul web e su tutti gli altri canali di comunicazione.

Un pamphlet ruvido e lucidissimo con cui l’autrice ci invita a riconquistare la nostra libertà di pensiero e di scelta e a sviluppare quel senso critico che mai come in questa fase storica dovrebbe essere il faro che ci guida tra l’enorme numero di informazioni da cui veniamo bombardati quotidianamente.