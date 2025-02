Il diabete di tipo 1 spiegato agli studenti dell’istituto comprensivo Verga

Gela. Si è tenuto un incontro speciale presso l’Istituto Comprensivo Verga, organizzato dall’associazione Odv Diabetici Eschilo in collaborazione con la referente dell’ambito salute e benessere della scuola, Maria Bonanno. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sul diabete di tipo 1, una patologia che colpisce molte persone, in particolare i più giovani.

Durante l’incontro, i membri dell’associazione Odv Diabetici Eschilo hanno spiegato agli studenti cos’è il diabete di tipo 1, come si manifesta e quali sono le principali modalità di gestione della malattia. È stato messo in evidenza quanto sia importante una corretta informazione per riconoscere i sintomi e come, con il giusto supporto e il trattamento adeguato, le persone affette da diabete possano vivere una vita piena e sana.

La referente del progetto salute, Maria Bonanno, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le scuole in progetti educativi di sensibilizzazione su temi come il diabete, affinché i giovani possano acquisire le conoscenze necessarie per prevenire e affrontare la malattia. L’incontro ha anche avuto lo scopo di ridurre i pregiudizi e le incomprensioni riguardo a chi vive con il diabete, promuovendo un clima di inclusione e di sostegno.