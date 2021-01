“Il dono dell’ubiquità”, il nuovo singolo di Giuseppe Salsetta

Ritornato nelle vesti di cantautore, pubblica nel 2014 il nuovo singolo “Non voglio ciò” e dopo qualche mese si dedica alla stesura di “Soffio di vento”, inno ufficiale della Federazione Italiana Sport Equestre. Nonostante abbia già calcato diversi palcoscenici con le sue tournée, è nel 2015 che Giuseppe riesce a coronare il suo sogno di approdare nei più importanti palcoscenici teatrali d’Italia prendendo parte alla tournée dello spettacolo “Ero felice e non lo sapevo”, del comico Maurizio Battista. Il suo nuovo singolo “Il dono dell’ubiquità”, scritto da Davide di Maggio, ha subito attirato l’attenzione di Giuseppe Salsetta non solo per la melodia, ma soprattutto per il testo, dal lui stesso ritenuto alquanto originale e ricercato. Il brano racconta del parallelismo esistente tra la nuova storia d’amore con il nuovo lui e l’ex, oramai rimasto solo, ma che continua a essere presente in tutti i momenti della coppia quasi fosse un angelo che veglia su di lei. “Mi ha sempre affascinato l’idea di essere in due posti contemporaneamente – afferma Giuseppe Salsetta – non avevo mai considerato che l’amore potesse darti il dono dell’ubiquità”.