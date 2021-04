Il dottor Giampaolo Alario nel coordinamento regionale per le cure palliative

Palermo. L’assessorato regionale alla Salute ha rimodulato la composizione del coordinamento regionale per le cure palliative e terapie del dolore. Nella nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia è stato rinnovato il coordinamento regionale che conta 27 componenti. Per la rete delle cure palliative, di cui fanno parte 17 medici, psicologi, infermieri e specialisti il referente dell’organismo regionale per Asp Caltanissetta è il dottor Giampaolo Alario, attuale primario del reparto Hospice dell’ospedale Vittorio Emanuele. Un prestigioso riconoscimento per il dottor Alario, che segue con passione e abnegazione un reparto delicato di cui va fiero.