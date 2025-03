Il dramma di Loris, acquisite cartelle cliniche al “Vittorio Emanuele”: verifiche su più fronti

Gela. La morte del piccolo Loris Rodoti, di appena nove anni, ha colpito la comunità locale che si è stretta intorno alla famiglia. Un dramma per i genitori e per i familiari, che adesso attendono primi riscontri dalla fase di approfondimento investigativo. Ieri, i carabinieri hanno acquisito tutte le cartelle cliniche sulla vicenda ospedaliera del bambino. Si sono recati al “Vittorio Emanuele”. Attività dello stesso tipo sono in corso negli altri nosocomi nei quali Loris è giunto dopo l’incidente di Settefarine, quando è stato investito da una vettura in transito. Per quei fatti, i pm della procura locale avevano già aperto un fascicolo, con l’ipotesi di lesioni gravissime contestata a una giovane donna, che pare fosse alla guida dell’automobile, poi sottoposta a sequestro dagli inquirenti. Non è da escludere che si possa sviluppare un’indagine ulteriore, anche rispetto alla condotta dei medici che hanno avuto in cura il bambino, dopo il sinistro stradale trasferito a Catania.