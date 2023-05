Il fotografo lituano Marius Jovaisa inaugura mostra a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Domani, alle 18.00, a Palazzo Branciforte, si inaugura la mostra del più apprezzato fotografo lituano, Marius Jovaisa, che presenta il lavoro “Inedita Lituania”, scatti aerei dei luoghi più suggestivi del Paese oltre a quattro immagini scattate in Sicilia (tra Palermo e Catania).La mostra è l’occasione per far conoscere le bellezze della Lituania ai siciliani ma, anche, per attrarre turisti lituani in Sicilia, al fine di rafforzare i legami tra la Sicilia e la Lituania, che si sono intensificati, a partire dal 2009, grazie all’apertura della sede consolare affidata ad Alessandro Palmigiano, noto avvocato palermitano.Per l’evento verrà a Palermo, in visita ufficiale, l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene, accompagnata da Kreivys, Ministro dell’Energia, dal Consigliere per gli Affari Economici dell’Ambasciata, Laura Sereniene e da altre autorità lituane.Durante i tre giorni di visita la delegazione incontrerà il Presidente dell’Aeroporto di Palermo, Salvatore Burrafato, il Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta ed il Sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, oltre a prendere parte a visite istituzionali e meeting per incrementare i rapporti e le partnership socio-cultutali, economico-commerciali ed i flussi turistici. Non mancherà altresì la partecipazione della comunità lituana presente in Sicilia e Calabria, che si riunirà a Palermo per l’occasione alle 17.00 presso il Consolato di Via Rosolino Pilo 11.

– foto: ufficio stampa Console onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana

(ITALPRESS).