Il Futsal Gela alza anche la coppa, Acireale battuto 2-0

Gela. Ad aggiudicarsi il trofeo di Coppa Sicilia di calcio a 5 è il Gela. La squadra biancazzurra infatti, dopo la vittoria in semifinale per 4-1 contro il Mistral, passa contro la Sicilgrassi di Acireale per 2-0. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. In un secondo tempo dove si gioca poco a causa di scintille tra giocatori e anche tifosi, le reti arrivano da Caglià e Mammano, protagonista di una splendida azione corale.