Gela attende l’Oratorio San Ciro e Giorgio per continuare a credere nella promozione diretta

Il Gela viene invece da due grandi successi maturati contro Folgore Castelvetrano e Supergiovane Castelbuono, con i biancazzurri che hanno espresso il loro miglior gioco.

“Non ci possiamo soffermare su una partita come fatto in passato – dichiara il capocannoniere biancazzurro Turi Cocimano – sappiamo tutti che abbiamo commesso degli errori e che abbiamo perso lo scontro diretto ma non bisogna fermarsi lì. Dobbiamo continuare a lavorare sodo ogni settimana e poi, a fine campionato, tireremo le somme”.

Out per la gara di domani Sessa per squalifica e Arcidiacono per via di un risentimento muscolare. Riflettori puntati anche sull’ostica sfida di Mondello fra la Parmonval e la capolista Athletic, che domenica scorsa ha rischiato di lasciare punti per strada al cospetto del Casteldaccia, che per poco non ha strappato un punto al sodalizio nerorosa facendo un enorme favore al Gela, ancora attardato di quattro punti. Il calendario, sulla carta, non pare affatto semplice per il club palermitano, a cui toccherà affrontare Misilmeri, San Giorgio Piana, Accademia Trapani e Partinicaudace. Più abbordabile, invece, il calendario biancazzurro. Il Gela dovrà vedersela, esclusa la gara di domani, con San Vito, Sciacca, Partinicaudace e Marsala. Entrambe le squadre, in ogni caso, partono favorite in ogni gara che disputeranno visto quanto dimostrato nel corso di questo campionato ed entrambe meritano indubbiamente di ottenere la promozione passando dalla porta principale. Fischio d’inizio, per il signor Motta della sezione di Siracusa, previsto per le 15 di domani.