Il Gela Basket affila le armi in vista della gara contro il Cus Palermo

Gela. In casa Gela Basket regna l’entusiasmo, necessario per lavorare nel migliore dei modi con la mente proiettata verso la sfida di domani contro il Cus Palermo. I biancazzurri vengono da un filotto di sei successi consecutivi e e si stanno preparando al meglio per arrivare ai playoff al 100% della condizione psicofisica. Tant’è vero che coach Bernardo, in virtù della capacità dei suoi di partire forte e salire in cattedra sin dalle prime azioni, sta concedendo ampio minutaggio anche a chi ha giocato meno nel corso di questa regular season per tenere tutti sulle corde. A Milazzo, infatti, hanno avuto modo di calcare il parquet anche Luka Julakidze e Vincenzo Bernardo, chiamati in causa anche al di fuori del garbage time. Quasi quattro minuti in campo anche per il gioiellino biancazzurro Antonio Farruggia. Tutta la gara in panchina, invece, per Luka Todorovic, che non è sceso in campo per via di un infortunio alla caviglia. Il classe 2003 montenegrino ha sinora dato manforte al coeso gruppo locale, autore di un campionato di altissimo livello e ormai quasi certo del secondo posto ai playoff.