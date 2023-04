Il Gela è in finale play off, Vittoria superato 2-1 ai supplementari

Gela. In finale ci va il Gela. Ai biancazzurri bastava un pareggio ma contro il Vittoria è arrivato un successo di forza e caparbietà. Di Pira su rigore e Brasile i gol partita, mentre per la squadra di Alessio Catania il gol del vantaggio è scaturito da una autorete di Minolfi sul tiro cross di Bojang.

Si gioca davanti a quasi tremila spettatori come da tempo non accadeva. Partita contratta con poche occasioni nel primo tempo. Al primo affondo il Vittoria passa. Sul cross di Bojang l’intervento di Minolfi spiazza Pandolfo che non può arrivarci.

Partita brutta e nervosa, con il direttore di gara che estrae cartellini gialli a iosa (soprattutto in faccia ai biancazzurri). Al 27’ ci prova Scerra con una girata spettacolare ma improduttiva.

Nella ripresa Fausciana cambia la squadra. Dentro Argirdeni per Nicolosi e Fiore per Cosentino. Floridia si mette accanto e Scerra e la musica cambia. Poi dentro anche Ascia e Camilleri per rinforzare centrocampo e attacco. Entra in campo un Gela scatenato. Dopo un minuto Deoma potrebbe fare il 2-1 ma all’ottavo Floridia viene spinto alle spalle. Calcio di rigore che Pira trasforma spiazzando Mangione. Nel finale ancora Rotondo evita il 2-1 e dopo un minuto Golisano di testa va vicino al vantaggio. Nel recupero Scerra viene toccato ma Alessi fa proseguire.

Si va ai supplementari. Dopo 11 minuti Mauro (il migliore in assoluto) colpisce la traversa. Esce uno stremato Scerra e Brasile segna il gol più importante in biancazzurro al 14’ mandando in estasi i tifosi di casa. Il portiere Mangione si fa male ed in porta va Colletta. Biancazzurri in dieci, e poi in nove nel secondo tempo supplementare per l’espulsione diretta di Rotondo.

Il Gela affronterà al campo Zia Lisa di Catania l’Atletico il 30 aprile.