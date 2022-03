Il Gela FC agguanta il quarto posto, Scerra segna e si commuove

Gela. Una vittoria dedicata a Giuseppe Antonuccio. Il Gela FC travolge 3-0 il Megara Augusta e balza al quarto posto in classifica. Con Ascia in panchina, il tecnico Evola ha schierato il tridente con Alabiso-Scerra-Iannizzotto. Dopo appena 11 minuti Tomaino, il migliore in campo, la sblocca su punizione. Al 29’ Megara in dieci per il doppio giallo a Micieli. Il raddoppio arriva al 46’ con Ferlito, che trasforma in gol un pallone sporco che diventa assist.

Nella ripresa monologo giallonero con Scerra che serve un assist al bacio per Tomaino, fermato dal palo. L’attaccante giallonero segna il 3-0 e si commuove, mostrando la maglietta con il volto del suo amico Giuseppe Antonuccio, scomparso alcune settimane fa. “Ci tenevo – ha detto a fine partita – sono convinto che da lassù avrà sorriso”.