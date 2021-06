Il Gela FC blinda la porta con la riconferma di Pizzardi

Gela. Nuova conferma tra i pali per Emanuele Pizzardi, che difenderà ancora la porta del Gela FC. Una certezza per il club di via Borromini. Pizzardi ha firmato il tesseramento in giallonero (nella foto insieme al dirigente Alessandro Grasso) e per un’altra stagione sarà il guardiano dei pali della prima squadra allenata da mister Francesco Evola. Classe 2000 ma con diverse esperienze anche in campionati di categoria superiore (compresa la serie D), il numero uno⃣ gelese ha deciso di affrontare nuovamente la stagione nel Campionato di Promozione con la maglia della sua città.