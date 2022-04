Il Gela FC chiude alla fusione. “Senza strutture non ci sono le condizioni”

Gela. Una semifinale play off alle porte, uno stadio da rendere decente, un campo su cui allenare i propri ragazzi. L’ingresso di nuovi soci ed un profilo basso. E dimenticarsi l’ipotesi fusione con la SSD Gela. E’ questo in sintesi quanto emerso dalla conferenza stampa indetta dai vertici del Gela FC. Tra una settimana la semifinale a Licodia Eubea contro l’ex Alessio Catania. “La squadra sta bene – dice il ds Luigi Rivecchio – ma non dimentichiamo che affrontiamo una squadra forte. Con Alessio c’è amicizia, ci conosce lui e lo conosciamo noi. Abbiamo finito bene e proveremo ad andare avanti”.

Il presidente Marco Scerra annuncia l’arrivo di nuovi investitori. “Oltre ai playoff conquistati siamo orgogliosi perchè abbiamo vinto il campionato provinciale under 17 e under 15. Probabile l’ingresso di nuovi soci non gelesi che hanno fatto calcio. Stiamo parlando di dettagli. È una piazza che piace ma vogliono categoria importante, come l’Eccelenza. Speriamo che dopo quanto fatto da Angelo Tuccio possiamo creare un nuovo percorso. Vogliamo andare in Eccellenza”.

Niente fusione con il Gela di Melfa e Alabiso.

“Fusione con la SSD Gela? Abbiamo avuto diversi contatti ma si devono sposare due progetti. Non ci sono le condizioni per farla. Siamo società giovane che vuole fare esperienza. Ognuno può fare il suo percorso ma non è un no categorico. Il problema più serio sono le infrastrutture sportive. Facciamo fatica ad allenarci al Presti ed al Mattei. Per gestire il settore giovanile dobbiamo dannarci per trovare un campo dove allenarsi”.

Gli fa eco il direttore generale Francesco Salsetta. “Non vogliamo polemizzare con il Comune – dice – ma collaborare. Però un anno senza risposte per realizzare a spese nostre un campo di calcio o utilizzare uno abbandonato ci sembra troppo. Serve un bando? E’ quanto tempo occorre per predisporlo?”.