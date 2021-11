Il Gela FC difende la testa, SSD Gela per la fuga

Gela. Questo weekend riprendono i campionati di calcio dopo la pausa di due settimane per le partite in Coppa Italia, Coppa Sicilia e Coppa Trinacria. Il Gela FC, militante nel campionato di Promozione, domani dovrà affrontare la Città di Avola. A scendere in campo per disputare l’ottava partita di andata, la formazione titolare già schierata sin dalla prima partita e nella quale è stato da poco integrato il difensore Fabio Campanaro. I gialloneri affronteranno gli avversari domani pomeriggio alle 14.30 presso lo stadio di Avola. La squadra di mister Evola dovrà ancora fronteggiare l’assenza in campo di Sammartino e Romano, anche se quest’ultimo è oramai prossimo al rientro. “Ad Avola sarà necessario un altro tipo di gioco rispetto a quello che la squadra ha messo in atto in occasione della Coppa Italia – afferma il mister Francesco Evola – Sicuramente la mentalità deve essere quella dei 70 minuti che in queste partite di campionato ci hanno contraddistinto”.