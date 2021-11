Il Gela FC impone la legge della capolista: 5-0 ad Avola

Gela. Una marcia inarrestabile ed una nuova vittoria schiacciante. La capolista del girone D di Promozione detta legge anche ad Avola. Il 5-0 esterno conferma lo stato di grazia del Gela FC, che non si nasconde più e punta dritto al salto nel torneo di Eccellenza. E con il mercato di potenziamento alle porte non è detto che la società non possa regalare al tecnico Evola altri rinforzi, ma solo per avere maggiore alternative ai titolari.

Ad Avola un monologo giallonero. La apre dopo 10’ minuti il centrocampista Tomaino, subito seguito al 21’ da Giaquinta. Nella ripresa Campanaro potrebbe chiuderla ma sbaglia il calcio di rigore.