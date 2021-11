Il Gela FC ridotto in 8 cade per la prima volta contro il Pro Ragusa 2-1

Gela. Tre espulsioni, otto ammonizioni, decisioni avventate. C’è di tutto nella prima sconfitta della capolista Gela FC avvenuta per mano della Pro Ragusa. Gli ospiti passano 2-1 ma incide e non poco una confusionaria direzione arbitrale, che ha ridotto in otto i gialloneri di casa e assunto decisioni a volte incomprensibili. La squadra di Evola ha commesso l’errore di credere troppo presto di averla vinta dopo il gol in avvio di Giaquinta anche perché la Pro Ragusa sembrava solo voler evitare una goleada. Al 28’ Campanaro sfiora di testa il raddoppio sugli sviluppi di un angolo. Al 37’ Iannizzotto crossa teso per Scerra ma sul controcross è Messina che ha l’occasione per raddoppiare. Dopo un minuto è Scerra a mandare in porta Iannizzotto il cui esterno è però impreciso. Al 42’ la topica dell’assistente di linea che vede una manata di Arafa su un attaccante ragusano. Rosso diretto e vibrare proteste della panchina giallonera.

La Pro Ragusa ne approfitta nella ripresa dopo 4 minuti con Ambrogio, la cui girata è imparabile. Dopo tre minuti però viene concesso un rigore per un fallo su Ascia. Dal dischetto Campanaro si fa ipnotizzare dal portiere ospite che respinge anche il tap in di Ascia. Ed al 24’ il gol partita su punizione di Agnello, classe 2003.

La gara diventa nervosa ed al 38’ Campanaro sfiora il pari. In contropiede però Spatola commette fallo da ultimo uomo ed i gialloneri restano in 9. C’è ancora tempo per reclamare altri due calci di rigore e l’espulsione di Scerra, che spinge Macias che ritarda la ripresa del gioco. Primo stop inaspettato.