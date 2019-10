Il Gela FC tenta l’impresa con la imbattuta capolista Ragusa

Dallo spogliatoio e dall’infermeria arrivano buone notizie. Rientrano dalla squalifica Tomaino, Tomaselli e Ascia, con Scerra e Brasile recuperati. Hanno lasciato la squadra per motivi di studio invece Cunsolo e Parisi.

Trasferta vietata ai tifosi ragusani per mancanza di spazi per il pubblico al Mattei. A ridosso di novembre non c’è alcuna data per la riapertura del Presti. Dopo la decostruzione della tettoia del Presti tutto si è bloccato. La Limonta dovrebbe (usiamo il condizionale) iniziare la settimana prossima gli interventi ma i rumors dicono che lo stadio sarà restituito solo per gli allenamenti. E meno male che Gela non abbia la serie D, altrimenti parleremmo di altro.