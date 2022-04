Il Gela FC travolge il Frigintini 3-0, vittoria con vista play off

Gela. Il Gela FC non molla, consolidato il quarto posto in classifica con vista play off sempre più probabile. Il 3-0 al Frigintini matura nel primo tempo, quando i gialloneri hanno dato il meglio. Pur senza Tomaino squalificato e con Iannizzotto in panchina, la squadra di Evola fa quello che vuole degli avversari.

Dopo otto minuti la sblocca Scerra, staccando di testa sull’angolo dalla sinistra. Al 20’ Alabiso prova a servire Giaquinta che sfiora sul primo palo il raddoppio. Bis che arriva al 24’ grazie ancora Scerra, il cross di esterno destro trova l’inserimento tempestivo di Giaquinta. Al 44’ si fa male Buscema alla spalla con possibile frattura. Nel recupero Scerra smarca Alabiso che con una conclusione a giro segna il tris.