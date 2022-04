Il Gela finisce imbattuto, goleada 10-3 in una domenica di festa

Gela. Chiude imbattuto il Gela nel girone G di Prima categoria, vinto con due settimane di anticipo. Dieci vittorie e due pareggi, con l’unico neo forse nella Coppa Sicilia, eliminato proprio dal Vizzini, oggi travolto al Presti nella festa finale. Alla fine del primo tempo sfilata anche per la formazione Juniores, vincitrice del torneo provinciale.

Partita senza storia e 10-3 finale frutto di uno strapotere biancazzurro. Doppietta di Deoma, Ascia e Caci, e reti di Tuvè, Falsaperla, Fiore e Brasile su rigore. A fine partita il presidente Maurizio Melfa ha parlato del futuro. “Questo pubblico merita una grande squadra anche in Promozione, e stiamo già lavorando per costruire una rosa ancora più forte”.

Ringraziati tutti gli sponsor, Albert in testa, che hanno collaborato in questa stagione che ha messo in mostra giovani come Vedda, Di Bartolo, Bentivegna, Golisano, Caci, che sicuramente faranno parte della rosa della prossima stagione.