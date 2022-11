Il Gela Futsal si ferma a Scicli, pari 2-2 e tante recriminazioni

Gela. Trasferta difficile per il Futsal Gela, che ferma la propria striscia di vittoria sul campo dello Scicli. Il risultato finale è di 2-2. Il primo tempo finisce 2-1 in vantaggio dei biancazzurri, che si portano in vantaggio con una doppietta di Caglià, per poi subire un goal con lo Scicli che ha usato il portiere volante. Nel secondo tempo il campo, a causa della forte umidità, diventa sempre più impraticabile, e la squadra di mister Fecondo chiede innumerevoli volte il rinvio. Nulla da fare per l’arbitro che lascia giocare. Con il portiere volante lo Scicli segna allora il gol del definitivo 2-2.